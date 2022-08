Wybuchy na Krymie. Turyści z Rosji w panice uciekają z półwyspu

Oprac.: Dawid Kryska Ukraina - Rosja

We wtorek na okupowanym przez Rosjan Krymie doszło do serii eksplozji. Zaatakowane zostało lotnisko wojskowe. W związku z tym miejsce to przestało być bezpieczne dla wypoczywających tam Rosjan, którzy w panice uciekają z półwyspu. Na drogach tworzą się gigantyczne korki.

Zdjęcie Rosjanie z popłochu uciekają z Krymu / Associated Press/Twitter / East News