"Wszystko gotowe". Łukaszenka grozi, powołując się na ustalenia z Putinem

- Wszystko jest gotowe - oświadczył Łukaszenka, dodając, że decyzja w tej sprawie zapadła podczas jednego z jego spotkań z Władimirem Putinem w Petersburgu.

Jak podają media białoruskie, Łukaszenka odniósł się w ten sposób do działań związanych z przerzutem amerykańskiego uzbrojenia do Europy w ramach operacji Atlantic Resolve.

- Żadne śmigłowce ani samoloty ich nie uratują, jeśli zdecydują się na zaostrzenie - oznajmił. - Białoruskie bombowce Su-24 zostały dostosowane do przenoszenia broni jądrowej - mówił.

W sobotę ćwiczenia wojsk obrony terytorialnej w Mińsku

Tymczasem w sobotę w Mińsku odbędą się ćwiczenia wojsk obrony terytorialnej - informują media, powołując się na ministerstwo obrony. Wśród zadań będzie m.in. "ochrona ważnych obiektów w stolicy".

Liczby uczestników ćwiczeń nie podano; jednym z zadań będzie "szereg kwestii związanych z ochroną ważnych obiektów" w Mińsku.

Resort obrony poinformował, że w ramach przygotowań do ćwiczeń wojskowi doskonalą swoje umiejętności władania bronią, a sztaby - do dowodzenia oddziałami.

