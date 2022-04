Wstrząsające odkrycie. Rosyjscy snajperzy trenowali zabijanie na cywilach

Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Aresen Awakow poinformował o kolejnym wstrząsającym znalezisku służb, na terenach odbitych Rosjanom.

Według niego w obwodzie Kijowskim znaleziono halę, a w niej zwłoki jedenastu cywilnych mieszkańców. Świadkowie mieli powiedzieć ukraińskim służbom, że są to ofiary snajperów, którzy szkolili się w zabijaniu.

- Dziś w Hostomlu w jednym z garaży przy ulicy Świętopokrowskiej policja znalazła zwłoki jedenastu zabitych obywateli. Mieszkańcy mówili, że rosyjscy snajperzy ćwiczyli na nich strzelanie do ludzi. Potem zawlekli zwłoki do hali - napisał Awakow na Telegramie.



Szef resortu spraw wewnętrznych opublikował także nagranie odnalezionych zwłok. Widać na nim zakryte ciała zabitych porzucone pod ścianą w pomieszczeniu.

Hostomel leży niedaleko Kijowa, w obwodzie stołecznym i należy do rejonu buczańskiego.

"Mamy niejedną taka Buczę"

W Buczy ukraińskie wojsko odkryło dowody masakry cywilów.

- Rosjanie zabili w podkijowskiej Buczy około 320 mieszkańców - poinformował w środę BBC mer tego miasta Anatolij Fedoruk. Jak dodał, żołnierze specjalnie "polowali" na miejscowych polityków.

Fedoruk powiedział, że zaprasza do Buczy szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa, by "zobaczył ciała zabitych ludzi i popatrzył w oczy ich rodzinom, matkom, mężom, dzieciom, które zostały sierotami".

Wcześniej agencja UNIAN informowała, że w ciągu 35 dni okupacji w Hostomlu w obwodzie kijowskim zaginęło 400 osób. Wiadomo, że niektórzy z zaginionych już nie żyją.



Bucza: W sanatorium dla dzieci znaleziono kolejne związane zwłoki

We wtorek szef władz obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch powiedział, że Rosjanie podczas okupacji zabili wielu mieszkańców wiosek.

- Nie chcę straszyć. Ale mamy niejedną taką Buczę. Mamy wioski, które wyzwalaliśmy... Bucza to oczywiście duże miasto, ale jeśli we wsi żyło 120 osób, a 17-20 zginęło, to jeśli spojrzymy na to proporcjonalnie, to też są to duże straty - powiedział Staruch, cytowany przez portal RBK-Ukraina.



Zapewnił, że wszystkie przestępstwa są rejestrowane i podał, że władze wszczęły setki spraw karnych.