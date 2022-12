Wsparcie w wojnie. Łukaszenka potajemnie zbiera pieniądze rosyjskich rezerwistów

Oprac.: Joanna Mazur Ukraina - Rosja

"Niezwykle mało prawdopodobne" - tak amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) ocenia włączenie się białoruskiej armii do wojny w Ukrainie. Nie oznacza to jednak, że Alaksandr Łukaszenka nie ma wkładu w rosyjską agresję. Białoruś udostępniła swoje terytorium do ataku na Ukrainę, szkoli rosyjskich żołnierzy, a także potajemnie zbiera pieniądze dla rezerwistów.

Zdjęcie Alaksandr Łukaszenka / AFP