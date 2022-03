Wołodymyr Zełenski zaapelował do matek rosyjskich żołnierzy

Oprac.: Paulina Sowa Ukraina - Rosja

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się w najnowszym nagraniu do matek rosyjskich żołnierzy. Wezwał je, by nie wysyłały swoich synów na wojnę i zaprosił do Ukrainy matki tych, którzy trafili do ukraińskiej niewoli.

Zdjęcie Wołodymyr Zełenski (Źródło: facebook.com/zelenskiy.official) /