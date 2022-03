Wołodymyr Zełenski w Sejmie: Między Polską a Ukrainą nie ma granic

- Bracia i siostry Polacy. Gdy zostałem prezydentem odczuwało się, że trzeba będzie przejść długą drogą. Wzajemne nastroje między Polską i Ukrainą były chłodne. Chciałem jednak przejść tą drogę, drogę do ciepła szybko. Wiedziałem, że z natury jesteśmy sobie bliscy - zaczął prezydent Załenski.

Prezydent Ukrainy przypomniał następnie o swoich pierwszych spotkaniach z Andrzejem Dudą, jak mówił - Wtedy chłód zaczął znikać, rozumieliśmy się wzajemnie jak Europejczycy.

Zełenski odnosząc się do rosyjskiej agresji przypomniał o 78 dzieciach, które zginęły w trakcie ostrzałów i bombardowań.

- Gdy ktoś cię atakuje, trzeba mieć kogoś, kto powie "Bracie, nie zostaniesz z wrogiem sam na sam". Ja wiedziałem kto będzie taką osobą, i tak się stało - mówił Zełenski.

Zełenski: Chciałbym, żeby te słowa poczuli nasi wspólni sąsiedzi

Podczas swojego wystąpienia, Wołodymyr Załenski powiedział, odniósł się również do Białorusi.

- Chciałby, żeby te słowa poczuli też nasi wspólni sąsiedzi, Białoruś. Również z wami powinniśmy być braćmi - powiedział Zełenski.

Zełenski do Polaków: Podzielimy się z wami naszym zwycięstwem

W trakcie przemówienia, Wołodymr Załenski przypomniał słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego, "Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może przyjść czas na mój kraj, na Polskę".

- To straszne jutro przyszło do Ukrainy 24 lutego, dziś walczymy, żeby tego jutra dal Polski i Państw Bałtyckich nie było nigdy - powiedział prezydent Ukrainy. Jeżeli Bóg da i zwyciężymy, to podzielimy się z Wami naszym zwycięstwem. To nasza i wasza wielkość - dodał Zełenski.

Wołodymyr Zełenski w Sejmie: Razem jest nas 90 milionów

Razem jest nas 90 milionów, razem możemy wszystko; to historyczna misja Polski i Ukrainy wyciągnąć Europę z przepaści i zagrożenia - powiedział w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przemawiając do uczestników uroczystego Zgromadzeniu Posłów i Senatorów.

Zełenski przypomniał wypowiedź prezydenta Lecha Kaczyńskiego z sierpnia 2008 r. w Gruzji, który ostrzegał przed rosyjską agresją mówiąc: "Świetnie wiemy, że dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę".

Prezydent Ukrainy mówił, że jego naród walczy m.in. po to, aby nie nadszedł ten zły czas dla Polski i państw bałtyckich.

- Walczymy razem, bo mamy siły. Razem jest nas 90 mln. Razem możemy wszystko. Jest to historyczna misja Polski i Ukrainy, być liderami, być razem, wyciągnąć Europę z przepaści i zagrożenia - powiedział Zełenski.

Sejm. Zgromadzenie posłów i senatorów

