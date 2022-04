Zełenski w przemówieniu transmitowanym za pośrednictwem łączy wideo z Kijowa poinformował, że w nocy Rosjanie uderzyli w ukraiński skład paliwa i celem Rosji nadal jest ukraiński sektor rolniczy. - Niszczą naszą infrastrukturę i celowo prowokują kryzys żywnościowy. Pół miliona mieszkańców jest pod oblężeniem. Blokują transporty humanitarne i nie przepuszczają niczego, ani wody, ani lekarstw - mówił.

Słowa o kryzysie żywnościowym i głodzie były nawiązaniem do historii Irlandii, gdzie w połowie XIX wieku z powodu głodu zmarło ok. miliona osób, a kolejny milion wyjechał z kraju.

"Zakup rosyjskiej ropy naftowej finansuje działania wojenne"

Zełenski powiedział, że rosyjscy żołnierze celowo wyszukują i zabijają nauczycieli oraz liderów lokalnych społeczności na okupowanych terenach. Zarzucił Rosję, że działa jak imperium kolonialne, które chce "podporządkować sobie sąsiada" i "zniszczyć podstawy jego tożsamości".

Ukraiński prezydent zwrócił uwagę, że jego kraj nadal musi przekonać europejskie firmy do porzucenia rosyjskiego rynku, a zagranicznych polityków do zerwania więzi z rosyjskim systemem finansowym. Podkreślił, że zakup rosyjskiej ropy naftowej finansuje rosyjskie działania wojenne.

Podziękował Irlandii za dotychczasowe wsparcie dla Ukrainy. - Od pierwszych dni wspieracie dobro, wspieracie Ukrainę i to jest fakt. Nie mieliście wątpliwości dotyczących niesienia nam pomocy, od razu zaczęliście to robić. I chociaż jesteście krajem neutralnym, nie pozostaliście obojętni na klęski i nieszczęścia, które Rosja sprowadziła na Ukrainę - mówił Zełenski.

Premier Irlandii: Jesteśmy z Ukrainą

Prezydent wezwał jednak irlandzkich przywódców, by odgrywali bardziej aktywną rolę. - Proszę, abyście wykazali większe przywództwo w naszej koalicji antywojennej. Proszę, byście przekonali partnerów z UE do wprowadzenia bardziej rygorystycznych sankcji wobec Rosji, aby zapewnić, że rosyjska machina wojenna zostanie zatrzymana - apelował.

Odpowiadając na przemówienie Zełenskiego premier Irlandii Micheal Martin powiedział, że Rosja będzie musiała żyć ze "wstydem i hańbą za to, co robiła na Ukrainie przez pokolenia". Zapewnił, że osoby odpowiedzialne zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.

Martin podkreślił, że choć Irlandia jest militarnie neutralna, to nie jest neutralna politycznie. - Jesteśmy z Ukrainą. Ta wojna dotyka nas wszystkich. Dlatego Irlandia popiera dalsze sankcje europejskie. Z zadowoleniem przyjmuję i popieram wniosek Ukrainy o członkostwo w Unii Europejskiej - powiedział irlandzki premier.