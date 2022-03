- Wojskowi rosyjscy zamknęli wszystkie wjazdy do miasta i zablokowali wejście od strony morza. Nie ma tam niczego: wody, jedzenia , lekarstw. Nie ma życia. Nie ma tego wszystkiego, co potrzebne jest do podtrzymania jakiegokolwiek życia. Jednak Mariupol nie poddaje się i nadal walczy z okupantami - powiedział Zełenski do belgijskich parlamentarzystów.

Wojna na Ukrainie. Sytuacja w Mariupolu

Wcześniej ukraińska wicepremier Iryna Wereszczuk alarmowała, że około 100 tys. ludzi wymaga pilnej ewakuacji z Mariupola.

- Udało się nam wywieźć i pomóc w uratowaniu się 75 tysiącom ludzi. (...) Tych, którzy zostali i wymagają pilnej ewakuacji, jest jeszcze ok. 100 tys. - powiedziała Wereszczuk, cytowana przez agencję UNIAN. Jak dodała, to kobiety, dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne.

- Kiedy mówimy o tym, ile Rosja deportowała na siłę osób, ukraińskich obywateli, sierot, mieszkańców domów starców, to chodzi o ok. 45 tys. ludzi - przekazała wicepremier.