Wołodymyr Zełenski: Putin powinien spotkać się ze mną

- Putin powinien spotkać się ze mną, gdziekolwiek poza Rosją, Ukrainą i Białorusią. Naszym celem jest maksymalne zmniejszenie liczby ofiar i czasu trwania wojny - mówił podczas rozmowy Wołodymyr Zełenski.

- Gwaranci niczego nie będą podpisywać, jeśli w naszym kraju są wojska. Tak więc uważam, że wojnę można zakończyć szybko, a opóźnia to tylko Putin i jego otoczenie - powiedział Zełenski. - Powinniśmy porozumiewać się z prezydentem Federacji Rosyjskiej, a żeby się porozumieć, musi on wyjść z miejsca, gdzie się znajduje i przyjść do mnie na spotkanie w jakimkolwiek miejscu na świecie - dodał.

Reklama

- Cofnijcie się tam, od czego wszystko się zaczęło i tam spróbujemy rozwiązać kwestię Donbasu - powiedział Zełenski.

Misja pokojowa NATO w Ukrainie? Zełenski komentuje propozycję Kaczyńskiego

Zełenski skomentował również propozycję misji pokojowej w Ukrainie, z którą podczas wizyty w Kijowie wyszedł wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Nie rozumiem jej. Nie chcę w Ukrainie zamrożonego konfliktu - powiedział. słowa te cytuje Reuters.

Z prezydentem Ukrainy rozmawiali: redaktor naczelny portalu Meduza Iwan Kołpakow, redaktor naczelny niezależnej telewizji Dożd Tichon Dzjadko, publicysta Michaił Zygar, korespondent dziennika "Kommiersant" Władimir Sołowjow.

Meduza, której redakcja mieści się na Łotwie, została uznana przez władze rosyjskie za jedno z mediów "zagranicznych agentów". Jest obecnie zablokowana w Rosji. Również Dożd, jedyna do niedawna niezależna stacja telewizyjna w Rosji, został uznany za "zagranicznego agenta". Po przyjęciu w Rosji ustawy o karaniu więzieniem za "fake newsy" na temat działań armii rosyjskiej, kanał Dożd zawiesił działalność. Zygar, znany dziennikarz i korespondent, kierował telewizją Dożd w latach 2010-2015.

Dziennik "Kommiersant" wydawany jest przez dom wydawniczy o tej samej nazwie, należący do oligarchy Aliszera Usmanowa. Swego czasu była to jedna z ważniejszych gazet polityczno-gospodarczych w Rosji.

Za chwilę dalsza część rozmowy.