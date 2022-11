Wołodymyr Zełenski: Przeciwnik nie odchodzi. Przeganiają go nasze wojska

Oprac.: Paulina Sowa Ukraina - Rosja

Prezydent Wołodymyr Zełenski odniósł się do nabierającej tempa kontrofensywy ukraińskiej na południu kraju. - To wszystko, co dzieje się teraz, osiągnięto w ciągu miesięcy brutalnej walki - podkreślił. Potwierdził też wyzwolenie kolejnych miejscowości.

Zdjęcie Wołodymyr Zełenski / Ukrainian Presidential Press Office/Associated Press / East News