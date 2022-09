Zełenski napisał we wtorek wieczorem po włosku na Twitterze: "Gratulacje dla Giorgii Meloni i dla jej partii z okazji zwycięstwa w wyborach. Doceniamy stałe poparcie Włoch dla Ukrainy w walce przeciwko rosyjskiej agresji".

"Liczymy na owocną współpracę z nowym włoskim rządem" - dodał ukraiński przywódca.

Meloni, niemal pewna kandydatka na premiera, odpowiedziała mu również na Twitterze: "Wie Pan, że może liczyć na nasze lojalne poparcie dla sprawy wolności narodu ukraińskiego".

Życzyła mu siły i "niezłomnej wiary".

Giorgia Meloni zostanie najprawdopodobniej pierwszą kobietą na stanowisku premiera Włoch. Po wygranej bloku centroprawicy w niedzielnych wyborach parlamentarnych jest to niemal pewne. - Jeśli zostaniemy wezwani do rządzenia krajem, będziemy to robić dla wszystkich, by zjednoczyć naród podnosząc to, co łączy, a nie to, co dzieli - zapewniła w nocy tuż po zakończeniu wyborów głowa partii Bracia Włosi.