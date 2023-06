Wołodymyr Zełenski o postępach na froncie. "To szczęśliwy dzień"

Oprac.: Karolina Głodowska Ukraina - Rosja

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił sytuację na froncie. - Dziś we wszystkich kierunkach żołnierze posuwali się naprzód i to jest szczęśliwy dzień - powiedział przywódca. Podczas wystąpienia poinformował o przyjętych rozwiązaniach operacyjnych i rozmowach z partnerami na temat kolejnych dostaw broni. Na koniec podziękował wszystkim wojskowym. - Jestem z was dumny - podkreślał prezydent Zełenski.

Zdjęcie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / Dirk Waem /Belga Press / Agencja FORUM