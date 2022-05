Wołodymyr Zełenski nagrał wideo dla Duńczyków. "Wojna nie zatrzyma się na Ukrainie"

Oprac.: Paweł Basiak Ukraina - Rosja

Państwo rosyjskie nie jest gotowe do zakończenia wojny. Nadal marzą o zdobyciu Ukrainy i innych krajów europejskich. Wciąż marzą, by wolność w Europie zniknęła. Ale ich marzenia nie mogą się spełnić. Marzenie o pokoju musi się spełnić - mówił Wołodymyr Zełenski w nagraniu skierowanym do Duńczyków w 77. rocznicę wyzwolenia Danii z rąk nazistów.

Zdjęcie Wołodymyr Zełenski na telebimie w Kopenhadze / LISELOTTE SABROE/AFP/ / East News