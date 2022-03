- To dla mnie wielki zaszczyt - oznajmił premier Kanady Justin Trudeau, zapowiadając wystąpienie online prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w kanadyjskim parlamencie.

Trudeau nazwał Zełenskiego swoim przyjacielem, a kanadyjscy parlamentarzyści oklaskiwali wystąpienie prezydenta Ukrainy na stojąco.

Zełenski: Justynie, wyobraź sobie, że słyszysz te wybuchy

- Chciałbym, żebyście zrozumieli to, co czują teraz Ukraińcy. To co czują od 20 dni inwazji na pełną skalę dokonanej przez Federację Rosyjską po ośmiu latach wojny w Donbasie. Proszę sobie wyobrazić, że o 4 rano każdy z was słyszy wybuchy, straszne wybuchy - rozpoczął Wołodymyr Zełenski.

- Justinie, wyobraź sobie, że słyszysz to ty i słyszą twoje dzieci. Słyszycie uderzenia w lotnisko Ottawy i w dziesiątki innych miast waszego pięknego kraju. A dzieci obejmują cię i pytają: co się stało, tato? A ty otrzymujesz pierwsze sprawozdania, jakie obiekty zostały zniszczone w twoim kraju przez rakiety Federacji Rosyjskiej. I wiesz już, ile jest ofiar. Wyobraź sobie, że szukasz słów, żeby wytłumaczyć to jakoś dzieciom... - kontynuował prezydent Ukrainy.

- Jak wytłumaczyć, że zaczęła się wojna, której celem jest zniszczenie waszego kraju i unicestwienie waszego narodu? - usłyszeli kanadyjscy parlamentarzyści.

Zełenski o dzieciach zabitych przez Rosjan

Dalej Zełenski mówił o atakach na dzielnice mieszkalne i zwykłych ludzi. Wymienił rosyjskie ataki na szkoły i przedszkola w Sumach i Ochtyrce.

- Na sekundę proszę sobie wyobrazić ludzi w Mariupolu, bez prądu, bez wody, w piwnicach. Justinie, szanowni państwo, proszę sobie wyobrazić, jak to jest słuchać codziennie sprawozdania o śmierci dzieci - apelował Zełenski.

Prezydent Ukrainy przekazał, że do tej pory w wyniku wojny zginęło 96 dzieci.

- Rosjanie nawet nie powstrzymali się przez zbombardowaniem Babiego Jaru - wskazał.

- Wyobraźcie sobie, że ściągają waszą kanadyjską flagę i zastępują ją rosyjską - Zełenski ponownie odwołał się do wyobraźni i empatii kanadyjskich parlamentarzystów.

Prezydent Ukrainy naciska w sprawie pomocy dla jego kraju

Wołodymyr Zełenski podziękował Kanadzie za dotychczasowe wsparcie dla Ukrainy. Ponowił zarazem apel do międzynarodowej społeczności o zamknięcie nieba nad Ukrainą lub przekazanie samolotów bojowych.

- W odpowiedzi słyszymy "już", "za chwilę", "jeszcze troszkę" - relacjonował Zełenski.

Prezydent Ukrainy wyraził przekonanie, że Kanada jest i będzie bliskim sojusznikiem Ukrainy. Przekonywał jednak, że trzeba zrobić "znacznie więcej", by wygrać z "całkowitym złem".

- Nie prosimy o wiele. Prosimy o sprawiedliwość. Prosimy o wsparcie, które pozwoli nam przetrwać. Potrzebujemy jeszcze więcej waszego przywództwa - powiedział Zełenski i zaapelował o wpłynięcie na Zachód w sprawie zamknięcia nieba nad Ukrainą i pogłębienia sankcji wobec Rosji.

Na koniec Zełenski ponownie dziękował Kanadzie za wsparcie "w imieniu narodu ukraińskiego".

