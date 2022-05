Wołodymyr Zełenski apeluje do Zachodu. Chce konfiskaty rosyjskiego majątku

Ukraina - Rosja

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do państw Zachodu, by powstał mechanizm, dzięki któremu możliwa będzie konfiskata rosyjskiego majątku. Tak pozyskane fundusze miałyby zostać wykorzystane do sfinansowania odbudowy Ukrainy.

Zdjęcie Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski / Володимир Зеленський / facebook.com