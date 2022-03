"Rosyjscy okupanci wdarli się do miasta Sławutycz i zajęli szpital miejski" - czytamy we wpisie.

"Rosjanie otworzyli ogień. Ukraińcy nie uciekają"

"Mieszkańcy miasta wyszli na proukraiński wiec z symbolami narodowymi. (...) Rosjanie otworzyli ogień, strzelając w powietrze. W tłum rzucane są granaty dźwiękowe. Ale mieszkańcy się nie rozchodzą, wręcz przeciwnie, jest ich coraz więcej. (...) Według najnowszych informacji mer miasta Jurij Fomiczow został uprowadzony przez najeźdźców. Rada Miasta w pełnym składzie kontynuuje swą pracę" - dodano.

Mer Sławutycza Jurij Fomiczew został w końcu zwolniony przez Rosjan i pojawił się na proukraińskim wiecu w centrum miasta. Zapowiedział, że wojska okupanta opuszczą miejscowość.



- Zobaczcie, czy macie broń, dzwońcie na policję, dzwońcie do wojskowych komend uzupełnień. Przed obiadem nas okrążą a po obiedzie powinni wyjechać i pozostawią punkty kontrolne. Sami będziemy się rządzić. Teraz powinniśmy komunikować się z okupantami. Nie mamy innych opcji, ponieważ okupanci mają broń a my mamy tylko ręce, tylko głowę i serce, to najważniejsze co mamy. Sławutycz to Ukraina, więc Sławutycz wróci do Ukrainy - powiedział mer Fomiczew.

Rosjanie zmieniają taktykę?

Sławutycz to miejscowość pod Czernihowem i nie ma wielkiego znaczenia strategicznego, jeżeli chodzi o wojnę. Jeżeli jednak słowa mera się potwierdzą i Rosjanie opuszczą szybko to miasto, to może oznaczać zmianę taktyki agresora. Rosjanie mogą opuścić flankę północno-wschodnią w okolicach Kijowa i skupią się na wschodzie kraju, czyli obszarach, gdzie są dwie zbuntowane republiki, gdzie będzie im zdecydowanie łatwiej panować nad terytorium.

18 marca władze obwodowe informowały, że około 25-tysięczny Sławutycz jest całkowicie odcięty od reszty kraju przez siły rosyjskie; brakuje tam żywności i leków.

Państwowa Agencja Atomistyki poinformowała na Twitterze, że obecnie na terenie RP nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. "Nie odnotowano żadnych niepokojących wskazań aparatury pomiarowej" - zaznaczono.