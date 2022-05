Rosja używa zakazanej broni w regionie Sumy - amunicji kasetowej - donosi Dmytro Żywicki.

Żywicki: Pociski kasetowe są szczególnie niebezpieczne

"Wieczorem terytorium gminy Chocimia ostrzelano rakietami z pociskami kasetowymi. Są one szczególnie niebezpieczne, ponieważ nie wszystkie od razu wybuchają, spadają na duże obszary i stanowią zagrożenie dla ludności cywilnej" - napisał szef regionalnej administracji wojskowej.

Telegram

Ukrinform przypomina, że rosyjscy agresorzy wystrzelili te same rakiety z pociskami kasetowymi w poniedziałkowy poranek w miejscowość Seredyna-Buda.

Rosjanie użyli broni termobarycznej

"W poniedziałek świat obiegła informacja, że Rosjanie rozpowszechniają nagranie, jak bombardują Ukrainę. Unicestwienie jednego z centrów miast zajęło im kilka sekund. Wszystko przez to, że użyli "najsilniejszej niejądrowej broni" - informuje doradca Zełenskiego Mychajło Podolak.

"Armia rosyjska z dumą pokazuje unicestwienie ukraińskiego centrum miasta bronią termobaryczną" - napisał na Twitterze Julian Röpcke, dziennikarz "Bilda".

Dziennikarz dodał, że destrukcja zajęła okupantowi "zaledwie osiem sekund".

Dziennikarz zastanawia się w swoim wpisie, o czym w takim razie kanclerz Olaf Scholz rozmawiał z Władimirem Putinem przez 80 minut. Jest to nawiązanie do ostatnich rozmów głów Niemiec, Rosji i Francji. Dotyczyły one trwającej wojny w Ukrainie, możliwości negocjacji pokojowych, sytuacji humanitarnej i dostaw broni .