Serwis nv.ua informuje, że większość zabitych pochowano na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Zdjęcia z uroczystości pogrzebowych opublikował na swojej stronie na Facebooku 355. szkoleniowy pułk zmechanizowany Akademii Wojsk Lądowych Ukrainy.

"Nie zapomnimy! Nie wybaczymy! Pomścimy! Wyrazy współczucia dla rodzin i bliskich zabitych na poligonie jaworowskim bohaterów Ukrainy" - napisano w publikacji na Facebooku.

Serwis podaje, że w szpitalu wojskowym wciąż przebywa ok. 100 żołnierzy, którzy odnieśli rany w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego.

W niedzielę w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Międzynarodowe Centrum Operacji Pokojowych i Bezpieczeństwa w obwodzie lwowskim na zachodzie Ukrainy zginęło 35 osób, a 134 zostały ranne. Centrum to, bardziej znane jako jaworowski poligon wojskowy, leży niecałe 40 km od Lwowa i ok. 20 km od granicy z Polską. Według danych strony ukraińskiej Rosjanie wystrzelili 30 rakiet manewrujących. Wszyscy zabici to obywatele Ukrainy.

24 lutego Rosja zaatakowała Ukrainę i od tego czasu prowadzi wojnę na jej terytorium. Istnieją również liczne dowody w postaci nagrań, zdjęć i zeznań osób uciekających z kraju, czy też rosyjskich jeńców, z których wynika, że Rosja dopuszcza się w Ukrainie zbrodni wojennych.

Wojna trwa już 20 dni, pozbawiając domu ok. 3 mln Ukraińców, którzy uciekli z kraju. Choć z wielu stron świata płyną sankcje na Rosję, Władimir Putin nie wycofuje się z wojny.

