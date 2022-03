- Wskutek rosyjskich działań bojowych dziennikarz został w poniedziałek ciężko ranny w nogi na Ukrainie - poinformowała ukraińska prokurator generalna Iryna Wenediktowa. Jak przekazała, mężczyzna jest na oddziale intensywnej terapii.

Wojna w Ukrainie. Prokurator: Ranny zagraniczny dziennikarz

Wenediktowa nie precyzuje okoliczności zdarzenia. Wiadomo jedynie, że doszło do niego w poniedziałek po południu.

- Jeszcze raz chcę zwrócić się do naszych partnerów; obywatel waszego państwa przebywał na terytorium Ukrainy, wykonując zadania redakcyjne. Ten mężczyzna nie był na wojskowym obiekcie, w jakie - jak twierdzą przedstawiciele władz Rosji - celują - napisała prokurator na Facebooku. - Mimo tego, że nie przebywał na obiekcie wojskowym, został poważnie ranny - dodała ukraińska prokurator.

Wenediktowa twierdzi, że ranny dziennikarz jest obywatelem Wielkiej Brytanii, jednak na zdjęciu, które dodała do wpisu w mediach społecznościowych, widać plakietkę z napisem "Fox News" - nazwą amerykańskiej stacji telewizyjnej. Po identyfikatorze można przypuszczać też, że ranny dziennikarz - o ile to do niego należy wspomniana plakietka - pracował na wzgórzu Kapitolskim, gdzie mieści się amerykański parlament.

Wojna Rosja-Ukraina. Nie żyje amerykański dziennikarz

W niedzielę 13 marca świat obiegła informacja o śmierci amerykańskiego dziennikarza Brenta Renauda. Mężczyzna miał 51 lat i zginął w Irpieniu.

Z relacji szefa kijowskiej policji wynika, że został on zabity w wyniku działań Rosjan. Nie wskazano, czy chodzi o śmierć podczas ostrzałów, czy były to inne okoliczności.



W sieci pojawiło się nagranie innego rannego dziennikarza, który opowiada, że podczas zdarzenia był z zabitym korespondentem. Opowiada on, że razem z kolegą jechał nagrywać kolumnę uchodźców, kiedy przy punkcie kontrolnym rozpoczęła się strzelanina. Nie precyzuje jednak, czy Rosjanie strzelali do dziennikarzy z karabinów, czy chodzi o ostrzał rakietowy.



