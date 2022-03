Wzruszające nagranie nie zawiera wielu informacji. Wiadomo jedynie, że pochodzi ono z obwodu chmielnickiego na zachodzie Ukrainy. Widzimy na nim pojazd przewożący trumnę z poległym na froncie żołnierzem. Wzdłuż ulicy, po której przemieszcza się samochód ustawił się tłum mieszkańców. W chwili przejazdu konduktu, mieszkańcy klękają i oddają hołd zmarłemu.

Nagranie upublicznił na Twitterze ukraiński dyplomata Olexander Scherba.

Od początku wojny zginęło ok. 1300 ukraińskich żołnierzy

Jak wynika z danych przekazanych przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, od początku inwazji Rosji na Ukrainę życie straciło około 1300 ukraińskich żołnierzy. Był to pierwszy komunikat w tej sprawie. Wcześniej Ukraińcy informowali jedynie o stratach po stronie wroga.

Z informacji przekazywanych cyklicznie przez ukraińskie siły wynika, że sieją oni spustoszenie w rosyjskich szeregach. Od pierwszego dnia inwazji życie miało stracić 12 tys. żołnierzy rosyjskich, co niemal dziesięciokrotnie przewyższa straty, które odnotowała Ukraina. Około 500-600 Rosjan trafiło do niewoli - dodał Wołodymyr Zełenski, zaznaczając, że są to orientacyjne dane.

Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie trwa już od 18 dni. 24 lutego wojska Władimira Putina wkroczyły na terytorium niepodległej Ukrainy usiłując zająć m.in. stolicę kraju - Kijów. Podbój ten wciąż jednak się nie udał. Rosyjska ofensywa utknęła w martwym punkcie.

Choć rosyjskie wojska eskalują sytuację w wielu regionach Ukrainy, nie mogą mówić o wojennych sukcesach. Odnotowywane są liczne przykłady atakowania budynków mieszkalnych i cywilów.