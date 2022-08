Wojna w Ukrainie. Wicepremier do ewakuowanych: Nie wracajcie do domów

Oprac.: Marta Stępień Ukraina - Rosja

Ukraińska wicepremier ds. terytoriów okupowanych Iryna Wereszczuk zaapelowała do mieszkańców niebezpiecznych regionów, by ewakuowali się przed nastaniem mrozów. Osobom już ewakuowanym radzi, by nie wracały do domów co najmniej do wiosny, nawet jeśli zostanie rozwiązany problem ogrzewania.

Zdjęcie Ukraińska wicepremier apeluje do ewakuowanych mieszkańców / Aris Messinis / AFP