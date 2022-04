Informację o trafieniu krążownika "Moskwa", który atakował na początku inwazji Wyspę Węży potwierdził szef odeskiej administracji Maksim Marczenko. "Rosyjski rakietowy krążownik "Moskwa" został zaatakowany dwiema rakietami Neptun i został poważnie uszkodzony" - podał.

Jak donoszą ukraińskie media na krążowniku wybuchł pożar.

Krążownik "Moskwa"

Krążownik "Moskwa" to duma rosyjskiej marynarki. Jest jednym z największych okrętów Rosji na Morzu Czarnym. Na początku inwazji Rosji na Ukrainę było o nim głośno za sprawą ataku na Wyspę Węży.

Okręt ten wszedł pod rosyjską banderę w 1983 roku, a wiele lat później, bo w 2000 roku otrzymał nazwę "Moskwa". Ma on 184 m długości, i 20 m szerokości. Krążownik "Moskwa" przeznaczony jest głównie do walki na morzu - szczególnie do walki z lotniskowcami.

Od 24 lutego na terenie Ukrainy trwa wojna wywołana przez Rosję. Mimo zniszczenia, które sieją Rosjanie, Ukraińcy nie poddają się i zaliczają kolejne sukcesy. Po fiasku na północy kraju, Rosjanie przenieśli całą swoją armię na wschód Ukrainy, skąd planują dalsze ataki.

