Wojna w Ukrainie. Ukraińcy odbili kolejne tereny z rąk Rosjan

Jak pisze ukraińska redakcja Radia Swoboda, 27 lutego nadeszły doniesienia o pojawieniu się rosyjskiej kolumny wojskowej, w tym czołgów, w miasteczku Makarów. Kolumna miała próbować przedostać się w kierunku Kijowa.

Duda: Zełenski będzie bronił Kijowa ze wszystkich sił

- Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział mi, że absolutnie się nie cofną, że będą bronili Kijowa ze wszystkich sił - podkreślił w środę prezydent Andrzej Duda. Duch jest w nim i w jego współpracownikach; robimy wszystko, żeby mieli poczucie, że nie są sami, że jesteśmy z nimi - mówił.

- Pan prezydent Wołodymyr Zełenski bardzo przeżywa to, że bombardowane są osiedla mieszkalne i dzielnice mieszkalne, i że po prostu giną ludzie. Każdy prezydent by to przeżywał - powiedział prezydent Duda.

Reklama

Zapewnił, że ukraiński przywódca nie traci ducha. - Duch jest w nim, duch jest w jego współpracownikach, z którymi rozmawiamy cały czas. Robimy wszystko, żeby ich wesprzeć, żeby mieli to poczucie, że nie są sami, że jesteśmy z nimi - podkreślił Andrzej Duda.