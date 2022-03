Wojna w Ukrainie. To się dzieje naprawdę!

Oprac.: Łukasz Noszczak Ukraina - Rosja

​Czy w końcu naprawdę uwierzmy w to co widzimy? W to, że w telewizyjnych nagłówkach i internetowych serwisach jest napisane: Rosjanie atakują Kijów! Czy litery są zbyt małe, czy scenariusze zdarzeń miały być inne, czy po prostu ciągle nie chcemy w to uwierzyć? Trwa WOJNA! Nie kryzys, nie wtargnięcie, nie interwencja, po prostu wojna. Dla niektórych z nas to 780 km, dla innych 114 km, ale to przecież tuż obok, u naszych sąsiadów. Zły sen? Film? "Niech to już się skończy! Im szybciej się skończy tym szybciej zapomnimy!" Nie zapomnimy, ponieważ w czwartek 24 lutego zmieniło się wszystko...

Zdjęcie Wojna w Ukrainie wybuchła 24 lutego / INTERIA.PL