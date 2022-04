Ruchy rosyjskich wojsk w Ukrainie. Sztab generalny ukraińskich Sił Zbrojnych informuje, że wycofujący się na wschód kraju Rosjanie zaminowują miejscowości. Zdaniem wojska, żołnierze okupanta się przegrupowują i próbują zebrać siły na Białorusi. Pod ciągłym ostrzałem jest Charków i Mariupol. Jednak Ukraińcom udało się wyzwolić dotąd 30 miejscowości.

