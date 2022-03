- Od momentu rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę do dziś, granicę Rzeczypospolitej Polski z Ukrainą przekroczyło blisko 800 tys. osób uciekających przed bombami, które spadają na ich ojczyznę - powiedział na briefingu prasowym wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker.

30 punktów recepcyjnych

Jak dodał, sobota jest 10. dniem, od kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. - W ciągu tego tygodnia tych działań (...) uruchomiliśmy w skali kraju 30 punktów recepcyjnych. Są także dodatkowe, mniejsze punkty organizowane przez samorządy - powiedział.

Wiceminister przekazał, że funkcjonuje również 27 punktów informacyjnych, w których obywatele Ukrainy mogą otrzymać wszelką informację na temat pomocy, którą otrzymują w Polsce.

- W ciągu ostatniej doby przybyło do nas 106 tys. osób z Ukrainy. To pokazuje, że to jest najwyższa wynik w ciągu tych 10 dni. To pokazuje, że kolejne osoby docierają i tych osób w dalszym ciągu jest bardzo duża grupa - powiedział.

Przyznał, że punkty recepcyjne przy granicy polsko-ukraińskiej są oblegane.

Dane Straży Granicznej

Dokładniejsze dane o liczbie uchodźców z Ukrainy w Polsce podała Straż Graniczna.

"Od 24.02 z Ukrainy do Polski przyjechało 787,3 tys. osób. Wczoraj tj.04.03 #funkcjonariusze SG odprawili rekordowe 106,4 tys. podróżnych z Ukrainy! Dzisiaj do godz. 07.00 - 33,7 tys. To o 34 proc. więcej niż wczoraj" - poinformowała SG na Twitterze.

Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, większość osób, które przybywają do Polski, to obywatele Ukrainy. Wśród uciekających przed wojną są też Polacy, a także obywatele Uzbekistanu, Białorusi, Indii, Nigerii, Algierii, Maroka, Afganistanu, Pakistanu, USA czy Rosji.

Może wyjechać ponad 4 mln osób

Od 24 lutego, gdy Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę do czwartku, z zaatakowanego kraju uciekło ponad 1,2 mln osób, z czego ponad połowa do Polski - poinformowało z kolei w piątek biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

Do Polski wyjechało blisko 650 tys. uchodźców z Ukrainy, na Węgry - prawie 150 tys., do Mołdawii ponad 100 tys., na Słowację - 90 tys., a do Rumunii - 57 tys. - poinformowało UNHCR w piątek.

Według Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) ok. pół miliona z całej grupy ukraińskich uchodźców to dzieci i młodzież.

Z powodu rosyjskiej agresji Ukrainę opuściło też ponad 78 tys. obywateli 138 innych państw, w tym studentów i migrantów ekonomicznych dodaje UNHCR.

Według tej instytucji, z powodu wojny z Ukrainy może wyjechać nawet ponad 4 mln osób.

"Ukraińskie rodziny są u nas bezpieczne"

W nocy z piątku na sobotę prezydent Andrzej Duda zwracając się do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, zapewnił, że "ukraińskie rodziny są u nas bezpieczne".

"Byłem dziś na granicy polsko-ukraińskiej w Korczowej i w punkcie recepcyjnym dla uchodźców z Ukrainy. Agata (Kornhauser-Duda - red.) była w miejscach zakwaterowania kobiet i dzieci z Ukrainy. Mówiłem wieczorem do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego: Powiedz swoim Chłopakom, że mogą spokojnie walczyć. Ich Rodziny są u nas bezpieczne" - napisał na Twitterze Andrzej Duda.