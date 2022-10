W czwartek odbyło się spotkanie prezydenta Rosji Władimira Putina z Recepem Tayyipem Erdoganem w Astanie, stolicy Kazachstanu. Tematem rozmów przywódców był m.in. gaz, eksport zboża i nawozy.

Władimir Putin stwierdził, że "Turcja jest najbardziej niezawodną trasą dostaw gazu do Unii Europejskiej i zaproponował zbudowanie tam czegoś, co nazwał 'hubem' dostaw". Dodał także, że dostawy energii z Rosji do Turcji idą pełną parą i zgodnie z żądaniami - przekazuje agencja Reutera. W rozmowie z Erdoganem Putin zaznaczył, że ceny gazu ziemnego są teraz bardzo wysokie.

- Ten wspólnie stworzony "hub" byłby platformą nie tylko dla dostaw, ale również dla określenia ceny, ponieważ jest to bardzo ważna kwestia - powiedział Putin Erdoganowi na spotkaniu w Kazachstanie.

Jak dodał, "dziś te ceny są niebotycznie wysokie, moglibyśmy łatwo regulować na normalnym poziomie rynkowym, bez żadnych podtekstów politycznych".

Władimir Putin powiedział na czwartkowym spotkaniu, że "za mało zboża trafia do najbiedniejszych krajów". Rosja twierdzi również, że jej własny eksport zboża i nawozów jest hamowany przez problemy z dostępem do zagranicznych portów i trudności w uzyskaniu ubezpieczenia - przekazuje Reuters.

Erdogan stwierdził natomiast, że Turcja jest zdecydowana wzmocnić i kontynuować eksport zboża w ramach porozumienia ze Stambułu oraz transfer rosyjskiego zboża i nawozów do mniej rozwiniętych krajów.

Częste spotkania Erdogana z Putinem

Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie Recep Tayyip Erdogan już kilkakrotnie widział się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Ostatnie spotkanie polityków miało miejsce we wrześniu. Było niedostępne dla mediów, jednak wiadomo, że wśród poruszonych tematów była między innymi umowa zbożowa, którą podpisano w lipcu bieżącego roku przez Ukrainę, Rosję, Ankarę i ONZ.

Prezydent Turcji wielokrotnie podkreślał, że jego celem jest doprowadzenie do zakończenia wojny w Ukrainie. We wrześniowej rozmowie z amerykańskim nadawcą PBS Erdogan stwierdził, że podczas spotkania i rozmowy z Putinem prezydent Rosji pokazywał mu, że jest gotów zakończyć wojnę w Ukrainie. Od rozmowy polityków minął miesiąc, a rosyjskie ataki na Ukrainę trwają - w ostatnich dniach ze wzmożoną siłą.

Wojna w Ukrainie. Nasilone ataki sił rosyjskich

W ciągu ostatnich dni znacznie nasiliły się rosyjskie bombardowania na terytorium Ukrainy. W poniedziałek 10 października miała miejsce seria zmasowanych ataków na Ukrainę - w Kijowie rakiety spadły nieopodal placu zabaw. Pociski uderzyły również w Zaporożu oraz obwodach dniepropietrowskim i mikołajowskim. W tym tygodniu prawie w całym kraju słychać było alarmy bombowe, a wskutek ataków w wielu miastach nie było prądu.



