Wojna w Ukrainie. Rozpoczęło się spotkanie Ławrow-Kułeba

Spotkanie między Siergiejem Ławrowem i Dmytro Kułebą rozpoczęło się ok. godz. 10.30 czasu kijowskiego (9.30 czasu polskiego). O rozmowie między szefami MSZ Rosji i Ukrainy poinformował rzecznik ukraińskiego resortu spraw zagranicznych Ołeh Nikołenko.

Rozmowy Ukraina-Rosja w Turcji

Spotkanie odbywa się w tureckiej Antalyi. Informację o początku negocjacji potwierdziła również rzeczniczka MSZ Rosji Marija Zacharowa.

Postulaty strony ukraińskiej to natychmiastowe zawieszenie broni, poprawa sytuacji humanitarnej w Mariupolu, Charkowie, Sumach, Wołnowasze i innych miastach oraz wycofanie rosyjskich wojsk z terytorium Ukrainy. Na godz. 11:00 czasu polskiego planowana jest konferencja szefa MSZ Ukrainy.

Wojna w Ukrainie trwa dwa tygodnie

Wojna w Ukrainie rozpoczęła się dwa tygodnie temu - 24 lutego. Na niepodległe terytorium Ukrainy z rozkazu Władimira Putina wjechały okupacyjne wojska rosyjskie.

Rosyjska strona od początku inwazji na Ukrainę nie nazywa swoich działań zbrojnych wojną. Propagandowa nazwa dla działań Rosji to "specjalna operacja wojskowa". Rosjanom i całemu światu wpajane jest, że Rosja działa na korzyść pozostającej pod ukraińską okupacją ludności, a rosyjska armia to "wyzwoliciele". Dodatkowo, strona rosyjska twierdzi, że prawdziwe zagrożenie stanowi Ukraina, która ma m.in. posiadać broń chemiczną stworzoną we współpracy z Amerykanami.

Choć Ukraina odrzuca wszystkie oskarżenia i obala narrację Kremla, a USA wprost nazywają oskarżenia Rosji "niedorzecznymi", rosyjskie władze utrzymują swoją retorykę. - Mamy takie wrażenie, że minister spraw zagranicznych Rosji nie wie, co się dzieje na Ukrainie, nie wie, że Rosja zabija dzieci, cywilów, niszczy infrastrukturę, miasta ukraińskie - mówił w RMF FM ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca, komentując zapowiedź spotkania Ławrow-Kułeba.