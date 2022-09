Wojna w Ukrainie. Rosjanie transportują paliwo cysternami do mleka

W obwodzie mikołajowskim Rosjanie przejęli od lokalnych przedsiębiorców cysterny do przewozu mleka. Wykorzystują je, by potajemnie transportować paliwo do strefy działań wojennych - przekazała agencja Ukrinform.

Zdjęcie Rosjanie wykorzystują cysterny do mleka, by transportować paliwo / Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy / facebook.com