Agencja przekazuje, że Denisowa opisała na Facebooku swoje wystąpienie na obradach grupy roboczej ds. starzenia przy 76. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która rozpoczęła pracę w Nowym Jorku.

"W swoim przemówieniu podkreśliłam, że w czasie wojny na Ukrainie osoby starsze, które nie mogą przenieść się na bezpieczne obszary, muszą żyć pod okupacją lub w oblężonych miastach, gdzie są torturowane i zabijane przez rosyjskich okupantów" - napisała ukraińska rzeczniczka praw człowieka.

W weekend Denisowa poinformowała o 80-letnim mężczyźnie skatowanym przez rosyjskich żołnierzy. - W Makarowie w obwodzie kijowskim rosyjscy żołnierze obcięli ręce 80-letniemu mężczyźnie na oczach jego córki. Mężczyzna zmarł - oświadczyła Denisowa.

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk poinformowała z kolei, że Rosjanie przetrzymują w niewoli około 1700 ukraińskich żołnierzy i cywilów. Wśród więźniów jest 500 kobiet.



Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.