Wojna w Ukrainie. Rosjanie przegrali bitwę o Kijów. Zmierzają jednak na wschód

Oprac.: Krystyna Opozda Ukraina - Rosja

Ukraińskie wojska wygrały bitwę o Kijów, Rosjanie wycofują się spod stolicy Ukrainy - ocenia amerykański ośrodek ISW (Institute for the Study of War). Instytut wskazuje jednak, że Rosjanie dalej realizują swój cel, a wojna jest daleka od zakończenia i wciąż może być zwycięska dla Rosji.

Zdjęcie Zniszczenia w Kijowie / Yuliia Ovsiannikova / East News