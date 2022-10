Na nagraniu widać jak Rosjanie na froncie w okolicach Chersonia podjeżdżają z wywieszoną białą flagą wozem bojowym BWP-2 do oddziału Ukraińców. Dwóch rosyjskich żołnierzy wychodzi z pojazdu z podniesionymi rękami. Zostają zatrzymani. Po chwili pojawia się także trzeci żołnierz. On również zostaje obezwładniony.

Następnie ukraińscy żołnierze sprawdzają pojazd, upewniając się, czy ktoś jeszcze w nim nie pozostał.

Ukraińcy instruują Rosjan, jak się mogą poddać

Ukraińcy od jakiegoś czasu udostępniają zarówno zmobilizowanym Rosjanom, jak i tym, którzy są już w Ukrainie, numer, pod którym otrzymają instrukcję, w jaki sposób bezpiecznie oddać się w niewolę.

Jak mówił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Aleksiej Daniłow, liczba Rosjan chętnych do kapitulacji będzie tylko wzrastać. - Procedura jest dość prosta. Jeśli tylko wywiesisz białą flagę, dotrzesz do naszych jednostek bez broni i z rękami w górze, to natychmiast potraktujemy cię z szacunkiem - zapewniał pod koniec września.

Rosjanie uciekają przed mobilizacją

21 września prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin ogłosił "częściową" mobilizację Rosjan. Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu zapowiedział, że zmobilizowanych zostanie 300 tys. osób. Ale według mediów, Kreml planuje zaapelować do 1,2 mln Rosjan.

Ogłoszenie mobilizacji spowodowało masową ucieczkę mężczyzn z kraju, którzy zaczęli szukać różnych sposobów uniknięcia poboru.