Ostrzał miał miejsce ok. godziny 7:00 rano. Rosjanie zrzucili na Wasylków osiem rakiet. W wyniku ataku doszczętnie zniszczone zostało lotnisko. Uszkodzeniu uległy pas startowy i skład paliwa - poinformowała mer miasta Natalia Bałasynowycz.

Wasylków znajduje się w obwodzie kijowskim. Pod miastem zlokalizowana jest baza sił powietrznych Ukrainy. Jedna z rakiet trafiła w skład amunicji. Naboje wybuchają do tej pory. Bałasynowycz zaapelowała do mieszkańców o to, by pozostawali w domach w związku z niebezpieczeństwem.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie dążą do zdobycia Kijowa

Od początku wojny Rosjanie bezskutecznie usiłują zająć stolicę Ukrainy - Kijów. Napotykają jednak na opór Ukraińców. Swoje siły lokalizują więc w dalszych częściach obwodu kijowskiego, starając się niejako okrążyć tereny niedaleko stolicy.

Wasylków to historyczne miasto, powołane do istnienia jako forteca osłaniająca Kijów od południa.

W sobotę ukraińskie siły informują, że choć Rosjanie nie posuwają się w swoich zbrojnych działaniach do przodu, dopuszczają się licznych działań wojennych na terenach, do których już zdołali się zbliżyć.

Doszło m.in. do ostrzelania szpitala onkologicznego w Mikołajowie na południu Ukrainy, ale nie spowodowało to poważnych zniszczeń - poinformował szef obwodowej służby zdrowia Maksym Beznosenko, cytowany przez stację BBC.