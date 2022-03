Eksplozje nastąpiły w godzinach popołudniowych. Nie są znane przyczyny wybuchów. Początkowo w sieci pojawiło się nagranie informujące o ostrzale budynków mieszkalnych w Kijowie. Później to samo nagranie zaczęło się także pojawiać w kontekście ostrzału miasta pod Kijowem. Chodzi o Irpień niespełna 30 km od Kijowa.

Dziewiąty dzień wojny w Ukrainie

Piątek jest dziewiątym dniem inwazji Rosji na Ukrainę. Wojska rosyjskie nacierają m.in. w kierunku Kijowa. Stolica Ukrainy od początku była kluczowym miastem dla Rosji. Choć rosyjskie wojsko ciągle atakuje Kijów, miasto nie poddaje się terrorowi i dzielnie walczy.

Reklama

Jeszcze w piątek mer Kijowa Witalij Kliczko apelował do właścicieli prywatnych aptek, by otwierali swoje podmioty. Jak informował, w mieście działają sklepy spożywcze i większość aptek państwowych; otwarte są również dwa mosty.

- Noc w stolicy minęła stosunkowo spokojnie. Kilkukrotnie zadziałały systemy obrony przeciwlotniczej - podawał Kliczko w nagraniu na Telegramie. Władze miasta apelują jednak do ludności, by ta nie przemieszczała się, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. W każdej chwili mogą bowiem wybrzmieć syreny alarmowe. Napięta sytuacja panuje również pod Kijowem, gdzie także napierają rosyjskie siły.

Opinia publiczna jest wstrząśnięta atakiem na elektrownię atomową w Zaporożu. Choć nie ma zagrożenia promieniowaniem, oczy świata kierują się na Zaporoże w obawie przed eskalacją sytuacji w tym regionie.