Wojna w Ukrainie. Raport dnia, wtorek 15 marca

Oprac.: Dawid Kryska Ukraina - Rosja

Za nami dwadzieścia dni walk na terytorium Ukrainy. Rano Rosjanie przeprowadzili kolejne naloty na Kijów. Rakiety trafiły w budynki mieszkalne w centrum miasta. Zginęły dwie osoby. Wojska rosyjskie zaatakowały również kolumnę, która wiozła ludzi ewakuujących się z Hostomla. Zginęła jedna osoba. We wtorek UE nałożyła kolejny pakiet sankcji na Rosję. Do Kijowa przybyli premierzy Polski, Czech i Słowenii. Z kolei według nieoficjalnych informacji 25 marca z wizytą do Polski przyleci prezydent USA Joe Biden.

Zdjęcie Pożar bloku mieszkalnego w Kijowie. Budynek został ostrzelany przez Rosjan / ARIS MESSINIS / AFP / East News