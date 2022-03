Wojna w Ukrainie. Raport dnia, środa 16 marca

Oprac.: Aleksandra Cieślik Ukraina - Rosja

Za nami dwadzieścia jeden dni walk na terytorium Ukrainy. W środę nad ranem Rosjanie kolejny raz ostrzelali Kijów. Odłamki rakiety trafiły w 12-piętrowy budynek mieszkalny, powodując poważne zniszczenia. Delegacja polityków m.in. z Polski bezpiecznie wróciła ze stolicy Ukrainy. - Jeżeli Polska zostanie zaatakowana, potraktujemy to jak agresję na Stany Zjednoczone. To zapewnienie może być przez Polaków wzięte do serca - mówi w rozmowie z Interią ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Joe Biden nazwał Władimira Putina zbrodniarzem wojennym. Prezydent USA ogłosił kolejny pakiet pomocowy dla walczących Ukraińców - ten opiewa na kwotę 800 mln dolarów i dotyczy także sprzętu wojskowego. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze uznał inwazję Rosji na Ukrainę za nielegalną.

Zdjęcie Zniszczony budynek mieszkalny w Kijowie / Mykhaylo Palinchak / Zuma Press / Agencja FORUM