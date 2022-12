Wojna w Ukrainie. Pożar rosyjskiego myśliwca na Białorusi. Niezdolny do akcji

Oprac.: Harald Kittel Ukraina - Rosja

"To chyba cud" - piszą niezależne białoruskie serwisy o poważnej awarii rosyjskiego ciężkiego myśliwca przechwytującego MiG-31K w bazie lotniczej na Białorusi. W maszynie pojawił się ogień, a niekontrolowane płomienie pojawiły się najpierw w silniku. Samolot został w znacznym stopniu uszkodzony i nie będzie się w najbliższym czasie nadawał do lotów. Tego typu myśliwce są zdolne do przenoszenia rosyjskich rakiet hipersonicznych Kindżał.

Zdjęcie Na zdjęciu ciężki myśliwiec przechwytujący MiG-31. / Wojtek Laski / East News