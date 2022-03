Wojna w Ukrainie. Parafia w Amsterdamie zrywa z Moskwą

Oprac.: Dawid Zdrojewski Ukraina - Rosja

Należąca do Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego parafia św. Mikołaja z Myry w Amsterdamie zdecydowała o przejściu do Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola. Duchowni podjęli tę decyzję w porozumieniu z parafianami. To protest przeciwko bierności patriarchy Cyryla wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / 123RF/PICSEL