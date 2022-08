Wojna w Ukrainie. Miedwiediew porównuje Zełenskiego do Hitlera. Grozi też Estonii

Oprac.: Paulina E. Godlewska Ukraina - Rosja

"Główny klaun Ukrainy zasugerował 'pociągnięcie do odpowiedzialności całej ludności Rosji'. Adolf Hitler jako ostatni próbował zastosować takie pomysły w stosunku do całego narodu" - napisał na Twitterze były prezydent i premier Rosji Dmitrij Miedwiediew. Odniósł się w ten sposób do słów prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który powiedział, że za wojnę można obwiniać cały rosyjski naród: "To społeczeństwo wybrało rząd i nie walczy z nim, nie sprzeciwia się mu, nie krzyczy na niego". Rosyjski polityk zwrócił się także do premier Estonii Kai Kallas.

Zdjęcie Były prezydent i premier Rosji Dmitry Medvedev / Yekaterina Shtukina / TASS / Forum / Agencja FORUM