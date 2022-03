Wojna w Ukrainie. Michał Dworczyk o delegacji do Kijowa: Nie jest bezpieczna, ale na naszych oczach dzieje się historia

Oprac.: Krystyna Opozda Ukraina - Rosja

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jarosław Kaczyński pojawili się we wtorek w Kijowie. - Nie jest to zwykła wizyta dyplomatyczna. W sposób oczywisty w tego rodzaju delegacji biorą udział te osoby, które są przekonane do tego, że sytuacja jest taka, iż trzeba na szali być może położyć swoje zdrowie, podjąć pewne ryzyko" - komentował szef KPRM Michał Dworczyk na antenie Polsat News.

Zdjęcie Michał Dworczyk / Radek Piertuszka / PAP