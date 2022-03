Wojna w Ukrainie. Mer Irpienia: Rosjanie strzelali do niewinnych ludzi, rozjeżdżali zmarłych czołgami

- W wyniku działań rosyjskich wojsk w Irpieniu zginęło do 300 cywilów i 50 żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy. Zmarłych chowano m.in. na podwórkach i w parkach, dlatego nie znamy dokładnej liczby ofiar - podał mer tego miasta w obwodzie kijowskim Ołeksandr Markuszyn.

- Okupanci rozdzielali mężczyzn i kobiety, próbując wymieniać ludność cywilną na rosyjskich jeńców wojennych. (...) Odnotowano przypadki znęcania się nad kobietami i barbarzyńskich zbrodni, m.in. strzelania do niewinnych ludzi i rozjeżdżania zmarłych czołgami - przekazał Markuszyn, cytowany przez gazetę internetową Ukrainska Prawda.

Walki w Irpieniu wciąż trwają

Mimo pojawiających się doniesień o wyzwoleniu Irpienia przez ukraińską armię, w mieście i okolicach wciąż toczą się walki. - Wróg prowadzi ostrzał nawet z wyrzutni rakietowych Grad. W wyniku rosyjskiej inwazji zniszczeniu uległo około 50 proc. zabudowy Irpienia - relacjonował we wtorek Markuszyn.

Apelował też do mieszkańców, którzy wyjechali z miasta, by jeszcze nie próbowali wracać do domów, ponieważ nie jest to wystarczająco bezpieczne. Położony 20 km na północny zachód od Kijowa Irpień liczył przed wojną około 70 tys. mieszkańców.

Wojna w Ukrainie

24 lutego rosyjskie wojska najechały na niepodległe terytorium Ukrainy, które od tego czasu okupują. Choć rosyjskie siły wycofały się częściowo z okolic Kijowa, strona ukraińska i Pentagon ostrzegają, że nie jest to koniec trudnej sytuacji. Najtrudniejsze warunki panują obecnie na wschodzie i południowym wschodzie kraju, gdzie wróg skupił większość swoich sił.