Wojna w Ukrainie. Media: USA wyśle zaawansowane systemy rakietowe dalekiego zasięgu do Ukrainy

Oprac.: Paulina E. Godlewska Ukraina - Rosja

Stany Zjednoczone przygotowują się do wysłania zaawansowanych systemów rakietowych dalekiego zasięgu do Ukrainy na prośbę władz w Kijowie; może to zostać ogłoszone w przyszłym tygodniu - informuje CNN, powołując się na anonimowe źródła w amerykańskiej administracji. W ciągu ostatnich tygodni ukraińscy politycy, na czele z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, zabiegali o przekazanie Ukrainie przez USA wieloprowadnicowych wyrzutni rakiet MLRS. Ta amerykańska broń może razić cele rakietami na odległość setek kilometrów, co zdaniem strony ukraińskiej mogłoby być przełomem w wojnie z Rosją. Innym systemem, o jaki prosi Ukraina, jest lekka wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet HIMARS.

Zdjęcie USA ma wysłać zaawansowane systemy rakietowe do Ukrainy / Sean Gallup/Getty Images / Getty Images