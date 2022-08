Lotnisko w Melitopolu jest używane przez Rosjan jako stanowisko dowodzenia oraz baza dla samolotów i śmigłowców.

31 lipca w pobliżu lotniska wybuchła potężna eksplozja, a po tym, jak siły ukraińskie zniszczyły w nocy z soboty na niedzielę bazę wojsk rosyjskich w okupowanym mieście, Rosjanie rozpoczęli rotację swoich pozycji - poinformował lokalny portal RIA Melitopol.

We wsi Myrne okupanci zorganizowali szpital w budynku, w którym mieścił się przytułek dla dzieci. Jednak - jak informuje portal - kilka dni temu Rosjanie opuścili i to miejsce.

Rosjanie przenoszą się do lasu

Podobnie jest z jednostką wojskową spod Myrny. Rosyjskie wojsko przeniosło się do leśnictwa pod Nowopylypiwką - podają lokalni mieszkańcy. Okupanci mieli zainstalować tam barierę, której strzegą żołnierze z karabinami szturmowymi.

"Tam, gdzie trwa ruch orków w Myrne, znajduje się budynek przejętej prywatnej drukarni. Współpracownicy z okupantami są tam od rana do wieczora. Drukowane są gazety propagandowe, które następnie rozprowadzane są z udziałem kamer do wszystkich w miastach i wsiach. Można przypuszczać, że będą drukować w ten sposób również karty do pseudoreferendum" - napisała RIA Melitopol.