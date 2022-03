W środę po godz. 10 przekazano, że delegacje Polski, Słowenii i Czech wróciły bezpiecznie do kraju z Kijowa.

Wizyta premierów w Kijowie

Prezydent Zełenski, a także premier Ukrainy Denys Szmyhal spotkali się we wtorek z przebywającymi w Kijowie: premierem Mateuszem Morawieckim, wicepremierem Jarosławem Kaczyński oraz premierami Czech: Petrem Fialą i Słowenii Janezen Janszą.

Morawiecki na konferencji prasowej po spotkaniu podziękował premierowi Słowenii Janezowi Janszy za to, że był pomysłodawcą delegacji premierów do Kijowa. Poinformował też, że o tym wyjeździe rozmawiał z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Zapewnił, że unijni politycy "odnieśli się do tego wyjazdu z ogromnym zrozumieniem".

