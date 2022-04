Wojna w Ukrainie. Macron: Ukraińcy i Rosjanie to braterskie narody

- To, co się teraz dzieje, to szaleństwo - mówił prezydent Francji Emmanuel Macron w wywiadzie dla stacji France 2. Tłumacząc, że "jest ostrożny ze stosowaniem konkretnych słów", nie nazwał rosyjskich zbrodni wojennych ludobójstwem. Stwierdził za to, że "Ukraińcy i Rosjanie to bratnie narody". Słowa francuskiego prezydenta skomentowało ukraińskie MSZ.

Zdjęcie Emmanuel Macron / MOHAMMED BADRA / PAP/EPA