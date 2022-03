"W 12. dniu inwazji wojska rosyjskie kontynuują ataki rakietowe i bombowe na ukraińskie miejscowości" - poinformował w poniedziałek w porannym komunikacie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wykorzystywane są lotniska na terytorium Białorusi.

Wojna w Ukrainie. Tragiczna sytuacja w Irpieniu. Ofiary wśród dzieci

Sztab wskazał, że Irpień pod Kijowem od trzech dni jest odcięty od świata i dostaw żywności, bez światła, wody i ciepła, a Rosjanie "zakazali mieszkańcom wychodzenia z domów".

Sytuacja w Irpieniu należy do najdramatyczniejszych w Ukrainie. W niedzielę informowano, że pomimo ciągłego ostrzału zdesperowani mieszkańcy próbują pieszo i autobusami ewakuować się z miasta. Rosyjscy żołnierze strzelali do ludzi, zabili co najmniej osiem osób, w tym dzieci.

Reklama

"Okupanci, łamiąc międzynarodowe prawo humanitarne, ostrzeliwują cywili, 'zielone korytarze', biorą jako zakładników kobiety i dzieci, rozmieszczają uzbrojenie w dzielnicach mieszkalnych, celowo tworzą kryzys humanitarnych w zajętych miejscowościach" - podkreślono w komunikacie Sztabu Generalnego.

Zwrócono też uwagę, że strona rosyjska przygotowuje "inscenizowane reportaże" dla swoich mediów, w których pokazuje "rzekomą humanitarność napastników", a ukraińskie wojsko w negatywnym świetle. "Siły ukraińskie kontynuują obronę na wszystkich kierunkach ataku przeciwnika" - zapewnił Sztab Generalny.

Relacja z wydarzeń w Ukrainie NA ŻYWO

Wojna Rosja-Ukraina. Dramat mieszkańców Charkowa. Co najmniej osiem ofiar

"Zmasowane bombardowania w obwodzie charkowskim trwały od godzin wieczornych w niedzielę" - podała z kolei Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych tego regionu na północnym wschodzie Ukrainy. Jest co najmniej osiem ofiar śmiertelnych, zniszczono domy mieszkalne, budynki administracyjne i placówki medyczne.

"Około 300 ratowników ponad 60 razy było kierowanych do pożarów, zawalonych budynków w Charkowie i mniejszych miejscowościach" - podał portal Suspilne, powołując się na służby ratunkowe.

Po atakach bombowych płonęło 21 budynków w centrum Charkowa, zniszczono całkowicie lub częściowo 11 gmachów. Pożary wybuchły m.in. w blokach mieszkalnych, w tym wielopiętrowych, szkole muzycznej, akademikach i w centrum medycznym.