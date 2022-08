Wojna w Ukrainie. Groźby wysadzenia elektrowni jądrowej. "To będzie ruska ziemia albo niczyja"

Oprac.: Aneta Wasilewska Ukraina - Rosja

Rosjanie szantażują cały świat, zapowiadając, że są gotowi do wysadzenia zaminowanej zaporoskiej elektrowni jądrowej - informuje Ukraińska Prawda. - Będzie to ruska ziemia albo niczyja - powiedział do rosyjskich żołnierzy generał Walerij Wasiljew. Jak dodał, wojsko ma być przygotowane do wykonania "najtrudniejszego rozkazu" z honorem.

Zdjęcie Zaporoska Elektrownia Jądrowa / ED Jones / AFP