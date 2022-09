Gubernator obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow i szef lokalnej policji Wołodymyr Tymoszko powiedzieli dziennikarzom w piątek, że na terenach odbitych przez siły ukraińskie w tym miesiącu znaleziono jeszcze trzy masowe groby.

O odnalezieniu w lesie pod Iziumem co najmniej 445 grobów ofiar rosyjskiej okupacji poinformowały ukraińskie władze po wyzwoleniu miasta.

Niektóre groby, jak podawano, były podpisane, większość była tylko ponumerowana. Odnaleziono również zbiorowy grób 17 ukraińskich żołnierzy. Ekshumacja jest prowadzona w celu ustalenia przyczyn śmierci wszystkich zmarłych. Część z nich ma ślady tortur, są ciała ze związanymi rękami.

Ambasador Ukrainy w USA: To zbrodnie wojenne na masową skalę

W niedzielę 18 września ambasador Ukrainy w USA Oksana Markarowa w programie ABC "This Week" oskarżyła Rosję o "zbrodnie wojenne na masową skalę". Markarowa twierdziła również, że to ważne, aby świat poznał prawdziwe oblicze Rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak dodała, w działaniach okupantów "nie ma żadnej wojennej logiki". - To jest po prostu terroryzowanie i popełnianie ludobójstwa na Ukraińcach - oceniła ambasador.

Oksana Markarowa odnosząc się do informacji o odkryciu pod Iziumem masowych grobów, stwierdziła: - Oczywiście większość ofiar, to Ukraińcy. (...) Niektóre z nich to rodziny, zabite bez powodu.

"Metody Armii Czerwonej". Francuski historyk o zbrodniach w Iziumie

Do odkrycia masowych mogił w Iziumie odniósł się również francuski historyk Thierry Wolton, który na łamach dziennika "Le Figaro" stwierdził, że "metody armii rosyjskiej są inspirowane metodami Armii Czerwonej Stalina". Wskazują na to setki ekshumowanych ciał w Iziumie.

"Obrazy ciał ekshumowanych z grobów odkrytych po wyzwoleniu Iziumu przez wojska ukraińskie mogą jedynie zadziwić świadków historii. Na widok tych skromnie okrytych białym całunem trupów ogarnia nas nie tyle oburzenie, przerażenie, co szok pamięci, który odsyła nas z powrotem w inne miejsca, w inne czasy na ziemie Europy Środkowej i Katynia" - pisze w "Le Figaro" Wolton.

Wojska rosyjskie wycofały się z Iziumu w wyniku ukraińskiej kontrofensywy 10 września.