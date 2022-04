"W wyniku ataku rakietowego w rejonie Odessy uszkodzeniu uległ pas startowy lotniska w Odessie. Jego dalsza eksploatacja jest niemożliwa" - podano w komunikacie Dowództwa Operacyjnego "Południe".

Agencja Unian dodaje, że w mieście słychać było odgłosy eksplozji i rozlegający się dźwięk syren alarmowych. Z relacji ukraińskiej agencji wynika również, że mieszkańcy Odessy odczuli wybuchy w swoich mieszkaniach. Mieszkańców zaalarmowano, by udali się do schronów - czytamy.

Rosjanie chcieli przeprowadzić desant w Odessie, jednak zniszczenie krążownika "Moskwa" pokrzyżowało plany

Odessa leży na południowym wschodzie Ukrainy nad Morzem Czarnym. W tym trzecim co do wielkości mieście Ukrainy nie doszło dotychczas do bezpośrednich walk z rosyjskimi wojskami. Dochodziło jednak do sporadycznych ataków rakietowych.

Reklama

Ukraińskie władze cywilne i wojskowe alarmują od początku rosyjskiej inwazji (24 lutego), że Odessa może stać się celem operacji desantowej wroga, przeprowadzonej przy użyciu okrętów wojennych Floty Czarnomorskiej. W nocy z 19 na 20 kwietnia Radio Swoboda poinformowało, że rosyjski krążownik rakietowy "Moskwa", zatopiony na początku miesiąca przez ukraińskie wojsko, miał odegrać kluczową rolę w planowanym przez Kreml desancie w Odessie.