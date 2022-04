Wojna w Ukrainie. Atak lotniczy na Tarnopol

Nie podano więcej informacji na temat tego ataku. Serhij Nadał zaapelował do mieszkańców Tarnopola, by udali się do schronów.

Jak z kolei podały w nocy z niedzieli na poniedziałek lokalne media, serię eksplozji słychać było w okupowanym przez wojska rosyjskie mieście portowym Chersoń na południu Ukrainy. Nie było oficjalnych informacji o ataku.

Wcześniej w niedzielę wieczorem ukraińskie media informowały o odgłosach eksplozji słyszanych w miastach położonych na zachodzie kraju. Oprócz Tarnopolu, mowa była o Iwano-Frankiwsku, Równem i Kołomyi.

Wojna w Ukrainie

Minął 39. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Makabryczne nagrania i zdjęcia z podkijowskiej Buczy wstrząsnęły obywatelami wielu krajów. Prezydent Ukrainy powiedział, że powinny zobaczyć to matki rosyjskich żołnierzy, by wiedziały, "jakich wychowały łajdaków". Rosja rozwiała nadzieje Kijowa na rychłe spotkanie prezydentów Rosji i Ukrainy. Tymczasem papież Franciszek zadeklarował, że jest gotowy udać się do Ukrainy.

